Señor director:



Después de pasar días con un familiar internado en la "Clínica Santa Clara'', pude observar la falta de profesionalidad de algunos médicos y enfermeras, sumado al estado deplorable de las habitaciones y camas.



Pero es perder el tiempo quejarse, ya que a los pobres abuelos está visto que no les mejorarán las condiciones. Muy triste, porque hay millones de quejas y pedidos que nadie escucha ni se hace cargo.



Mi familiar falleció, lamentablemente. En ese momento fue atendido por la doctora Roses Videla, una muy mal educada profesional como respondió a una pregunta sobre la ubicación de la Morgue a donde se dirigían con el fallecido.



Más todo no termina ahí. Cuando los enfermeros nos indicaron bien el lugar, nos encontramos con que no lo había asentado en el libro de defunciones. No nos entregó certificado de defunción ni lo dejó en sección fallecidos. Hasta que logramos ubicarla y otra vez respondiendo maleducadamente, dijo que esperemos, que estaba ocupada.



Nuestro familiar falleció a las 20:05 horas y estuvimos sin poder retirarlo de la Morgue hasta la 1:12 horas del día siguiente.