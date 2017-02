Señor director:



A través de este espacio deseo solicitarle al Gobierno y en particular a la Policía de San Juan que se aboquen a solucionar los problemas de inseguridad que cada vez son más graves. El sábado último, 25 de febrero, a eso de las 3 de la mañana, en la puerta de un boliche bailable de calle Pellegrini, llamado MUTE, mi hijo junto a otros amigos fueron víctimas de un robo que se realizó con total impunidad. Dos delincuentes, que todos los policías los conocen, les sustrajeron sus celulares y billeteras. Es la segunda vez que este grupo de chicos se expone a una situación de estas características. Días pasados fueron apedreados en las inmediaciones del mismo boliche, sin que la policía intervenga para protegerlos o, al menos, poner orden.



Quiero aclarar que los chicos damnificados llevan una vida sana, son estudiantes, trabajadores, con valores y decentes que eligen de vez en cuando salir a divertirse un rato y no pueden hacerlo, porque en las calles de San Juan y precisamente en este lugar los roban, amenazan y quitan todo sin que nadie controle.



Pido como madre y ciudadana, que cuido a mi hijo y me ocupo de saber dónde va, con quién se junta y los horarios en que se mueven, que la Policía intervenga un poco más de cerca en estos hechos. Por nuestra parte nos encargaremos de advertir a nuestros hijos que no frecuenten más esos lugares hasta tanto no se garantice la seguridad.