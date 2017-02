Señor director:



Indignación. Esa es la única palabra que se me ocurre en estos momentos. Paso a contar el por qué. Resulta que el viernes por la tarde fui de compras a un supermercado ultra conocido de la provincia. Fui a comprar en especial productos de higiene y belleza personal como shampoo, jabón de tocador, tintura para el pelo, pasta dental y desodorantes. Observé que varias marcas ya no están. Una de shampoo que es de segunda marca, pero convertida en primera desde hace tiempo por las sendas crisis económicas, tampoco estaba. No había tintura de una marca muy conocida y comprada, debido a su buena calidad.



Para aquellos que ya tenemos varios años, ya sabemos de qué se trata. La especulación de algunos empresarios supermercadistas.



Esperemos que las autoridades estatales correspondientes, tomen nota de esto y den información a la comunidad sobre qué está pasando con distintos productos que no aparecen en góndolas. No esperemos a que desaparezcan productos básicos como leche, azúcar, yerba y aceite, para recién reclamar.