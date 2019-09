Señor director:



La crisis en la economía golpea a las farmacias sanjuaninas. Es altísimo el aporte económico -el más alto de la historia- que las farmacias están haciendo a la obra social provincia -primer cliente de nuestras farmacias- simplemente para sostener un sistema que lo único que persigue es que el gobierno, con poco, quede bien con sus afiliados y que las farmacias soporten con sus bolsillos, lo que la obra social no quiere o no puede aportar. Es cierto que la situación económica no es la más propicia, pero creo que debe prevalecer por sobre todas las cosas la buena administración por parte del Colegio para no comprometer económicamente a las farmacias. Los números hablan por sí solos y los únicos que han elevado su reclamo es la otra entidad que representa a los propietarios de farmacias, ya que ellos no tienen compromiso político con nadie, y defienden a sus farmacias asociadas.





Ariel Marcelo Quiroga DNI 24.825.061