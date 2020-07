Señor director.



Con mucha amargura debo comentar que es una pena lo ocurrido en un tramo de la calle Juan José Bustos, del departamento Caucete. Esta arteria conduce del centro de Caucete a una barriada llamada Villa Dolores y siempre se ha caracterizado por ser una calle de ripio y oscura. Hace un tiempo, a pedido de los vecinos y de la gente que habitualmente transita por esta arteria, se pidió una serie de mejoras, entre ellas la iluminación. La semana pasada la comuna en colaboración, según tengo entendido, con la Distribuidora de Energía, dejaron inaugurado un tendido eléctrico con flamantes farolas que le cambiaron la cara al lugar. La nueva obra no duró ni 48 horas, ya que a los dos días de haberse habilitado, "alguien" se encargó de romper varias de las farolas. Digo "alguien" porque todavía no se puede saber si es una persona en particular o algún grupo de inadaptados sociales los que arremetieron contra las luminarias. Sólo pido que se investigue quién cometió tal atropello y se lo exponga para ver si conoce la vergüenza. No puede ser que una obra tan necesaria como solicitada, que beneficia a tanta gente, incluso a quienes la han roto, sea destruida de un día para otro, no aparezcan los culpables y que la gente se quede muy tranquila pensando que alguien la tendrá que arreglar. Le pido a los vecinos de la zona que cuidemos un poco más las cosas que nos benefician a todos y que denunciemos estos hechos apenas los observemos. Si no cuidamos nuestras cosas, nadie lo hará por nosotros.