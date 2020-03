Señor director:



Hoy ante el coronavirus los creyentes y sensatos seremos prudentes protegiéndonos y cumpliendo, no sólo algunas, sino todas las normas de protección. Pero no nos apartaremos del prójimo sino que seguiremos con las obras de caridad, de atención a enfermos, de catequesis, y acompañaremos a los solitarios. Y no dejaremos de participar en la Eucaristía, espiritualmente, claro está. Porque confiamos en la ciencia, en la medicina y sobre todo en Dios.