Señor director:



En el Marco de la Fiesta Nacional de la Juventud, que se llevó a cabo en la provincia de Jujuy, en la cual representó a San Juan, Yanet García, reina electa en el departamento Caucete, aparece publicado en DIARIO DE CUYO, edición digital, del día 27 de septiembre, que en Jujuy "desfiló por primera vez un Rey de la Juventud: Agustín, el sanjuanino pionero''. Realmente, Agustín fue candidato a Rey de la Juventud por el Colegio Cristo Rey, pero no resultó electo en el departamento. El primer Rey de la Juventud y representante de Caucete, San Juan fue Santiago Giménez, de la EPET Nº1, que por no estar en el protocolo de la organización de la fiesta nacional no viajaba para representar a San Juan y acompañar a la reina departamental. En cambio, Agustín, viajó y pudo participar en la fiesta junto con otros jóvenes por acompañar al cura párroco de Caucete, quedando como "El rey, pionero sanjuanino''. Los adultos debemos dar credibilidad a estos eventos, como así también a los medios de comunicación, que revisten seriedad. No enseñemos a nuestros jóvenes a enmascarar la realidad, no burlemos sus ilusiones.





Rosana Peñaloza DNI 23.791.715