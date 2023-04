Cerca de un centenar de personas se congregaron en una fiesta de música electrónica en la Casa Natal del Natal del Maestro de América, organizada por las autoridades del museo. La movida fue ampliamente repudiada por los sanjuaninos.

Como sanjuanina, como miembro del Ateneo Femenino Paula A. de Sarmiento, como ex docente universitaria, y simplemente como ciudadana argentina, solicito a la autoridad pertinente, pedir la renuncia a la directora de la Casa Natal de Domingo Faustino Sarmiento, Templo Histórico, al que debemos cuidar como reliquia (hasta su piso debe ser protegido). Haber permitido lo ocurrido con una fiesta electrónica, es prueba de no tener criterio, no estar capacitada para valorar y proteger lo que está bajo su dirección. Estamos cansados de ver funcionarios, que por pertenecer a una facción o partido político gobernante, asumen cargos, tomando medidas incorrectas, propias de la ignorancia en la materia a resolver. Por ello, últimamente vemos aberraciones en la conducción del país. Vox populi es el enojo de los sanjuaninos, que por "mansos", no salen a la calle para protestar. Pero son mis letras las que se rebelan a quedar calladas.



Pedimos capacidad, responsabilidad y honestidad del funcionariado. No más palabras queriendo ocultar un atropello bajo el título, "reunión cultural". Esto es ratificar la incapacidad para desempeñar el cargo.

Beatriz Albaladejo

Licenciada en Ciencias Políticas y Sociales