Señor director:



Aunque lo que voy a decir no es nada nuevo, quiero manifestar mi alegría de que haya comenzado

una nueva edición de la Fiesta del Sol. Sé que muchos critican este evento porque consideran que con el dinero que se utiliza se pueden solucionar otros problemas de la comunidad, pero a esa gente quiero decirle que este evento es como cuando uno celebra un cumpleaños en su casa. En ocasiones nos vemos en aprietos cuando pensamos en lo que nos va a costar la comida y la bebida, pero luego es un gusto recibir a familiares y amigos y pasar un momento divertido en el marco de un grato encuentro. Bueno, eso mismo pasa con la Fiesta del Sol.



Es cierto es un gasto, pero que a muchos sanjuaninos que no tenemos la posibilidad de salir de la provincia o asistir a otros eventos de estas características nos alegra el espíritu. También recibir la visita de figuras del espectáculo es muy lindo. El precio por ver esas actuaciones es muy popular y nos da la posibilidad de asistir a espectáculos a los que jamás podríamos ir fuera del marco de esta fiesta.



Por eso sostengo que es una celebración esperada por mucha gente en San Juan, que ha logrado una continuidad y que no se tendría nunca que dejar de hacer.



Además de mostrar nuestra provincia, resalta valores nacionales y patrióticos, como en este caso la gesta del General San Martín que ha sido tomada como eje temático.