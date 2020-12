Señor director:



Estamos transcurriendo un año que no es fácil y que antes de terminar nos pondrá a las fiestas de fin de año como prueba para que demostremos todo lo que hemos aprendido. Pero temo que mucha gente no esté en condiciones de demostrar lo aprendido y que durante las noches Navidad y Año Nuevo tire por la borda tantos meses de cuidados y precauciones.



Las autoridades de Salud Pública han recomendado que para ambas celebraciones no hay que perder todo lo que se ha logrado hasta ahora. Sostienen que no hay que relajarse y seguir empleando todas las medidas de prevención posibles para evitar nuevos contagios. La pandemia no ha pasado, ni mucho menos, además por más que se esté esperando la vacuna, hasta que esta llegue, demuestre que es eficiente y pase un tiempo prudencial seguiremos expuestos a la posibilidad de contagiarnos.



Seamos responsables y no nos expongamos. A estas fiestas hay que tomarlas con mucha calma y seguir con los protocolos establecidos.