Señor director:



Como muchos sanjuaninos y argentinos, el 25 de mayo me emocioné mucho por el amor que observé en mi pueblo. Ese pueblo que a veces está escondido y no habla, no critica ni se rebela. Simplemente, trabaja, estudia y confía en las personas elegidas para guiar los destinos de la ciudadanía. Fue muy lindo mirar a los niños de la mano de sus padres y acompañados también por los abuelos en las fiestas escolares y en el desfile llevado a cabo en la avenida José Ignacio de la Roza el sábado pasado. También fue emocionante ver ornamentada esta céntrica avenida. La verdad es que debemos cultivar el amor por nuestra querida patria y, la provincia de San Juan. Además, potenciar todos los valores morales para que seamos una sociedad donde vivamos en paz, unión, respeto y prosperidad.



Mariela Otamendi DNI 18.289.265