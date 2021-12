Señor director:



Paso de manera habitual por la plaza 25 de Mayo y ambas peatonales. Me sorprendió que no hayan sido ornamentadas con motivo de las fiestas de fin de año. Supongo que esta actividad corresponde al municipio capitalino. Sería bueno que la comunidad sepa los motivos de la no ornamentación de estos espacios públicos ya que desde hace varios años ocurre lo mismo. Es de destacar que en otros países, ornamentar las ciudades se convirtió en un atractivo turístico del cual se generan millonarias ganancias para las ciudades, mientras en nuestra provincia no le ha sacado rédito a estas fiestas. Esto también hay que tenerlo en cuenta para que San Juan se destaque y sirva para atraer turismo en los próximos años.



Gregorio García

DNI 7.939.952