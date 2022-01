Señor director:



Es preocupante ver el arbolado público de San Juan. Muchos árboles se ven secos, otros tantos enfermos como también aquellos que fueron cortados y no reemplazados (foto). En ese sentido, no veo que haya ningún tipo de campaña agresiva para forestar la provincia como para regarlos, comenzando por nuestros barrios y departamentos. Y, cuando hablo de campaña, me refiero a los organismos provinciales y municipales, que al menos alienten a los ciudadanos ya sea para ahorrar el agua, como también para plantar más árboles. Creo que no se debe perder más tiempo y encarar una fuerte campaña con respecto a este tema, porque de eso depende no sólo la calidad de vida de los sanjuaninos, sino de la vida misma.



Carolina Trellez

DNI 12.782.037