Un cabezazo "de palomita" es lo que, haciendo memoria del fútbol que yo viví, unen a Aldo Pedro Poy, el recordado delantero de Rosario Central, con el mediagüino Oscar Fornari. La "palomita", ese recurso que hace rato no vemos utilizar, cuando la pelota viene a media altura y que, según el gran Timoteo Griguol, "es mejor y más rápido darle con la cabeza que con la pierna contraria''. Poy y Fornari coincidieron en aquella preselección que denominaron "fantasma'', y que se reunió en las alturas de Jujuy para aclimatarse y poder darle lucha a Bolivia, en las eliminatorias del mundial de Alemania, de 1974. Entre otros estaba Mario Kempes (en la foto con Poy y Fornari, tapa de El Gráfico), figura fundamental en el Mundial siguiente,1978, jugado en la Argentina. En una reciente entrevista, Poy recordaba el por qué de la denominación fantasmal de aquel equipo. "Fue una locura total. Éramos la selección B, porque la A estaba de gira por Europa. Estuvimos dando vueltas por el Norte durante más de 70 días, y luego marchamos a Perú y Bolivia, para aclimatarnos a la altura y hacerle frente a los bolivianos que, entre otras cosas, dejaron fuera a Argentina del mundial de 1970. El tema fue que la AFA se olvidó de nosotros, dejó de mandarnos plata y tuvimos que empezar a jugar amistosos para pagarnos los alojamientos. Dormíamos mal y comíamos peor. Teníamos que viajar por caminos de ripio. Por ahí tardábamos 4 horas para hacer 100 kilómetros, y era todo a 4.000 metros de altura. Un peligro. Estaban Kempes, Glaría, Bochini, el Baby Cortez, Fornari. El técnico era Miguel Ignomiriello. Nos tenían tan abandonados, que un día se les ocurrió a Miguel y al profe que nos disfrazáramos de fantasmas para llamar la atención. La foto con la cara tapada por una cartulina, se hizo famosa y el apodo quedó para siempre. Pero en el partido, volábamos a la par de los bolivianos. El técnico titular era Sívori, y para esa ocasión reforzó el equipo con Carnevali, en lugar de Fillol, Bargas, el "Ratón'' Ayala y Telch''. El trascendental match fue ganado por Argentina 1 a 0, con aquel gol de "palomita'' del sanjuanino Fornari, que falleció no hace mucho. Le hicimos una nota que titulamos "Fornari, de palomita a la historia'', porque toda la prensa especializada lo recordó de esa manera. ¿Y cuál es la razón por la que lo vinculamos con Poy? Porque el gol más famoso de Rosario Central, lo hizo también de "palomita'' frente a su clásico adversario, Newell's Old Boys. Fue en la cancha de River, y Central ganó el campeonato Nacional de 1971. Nada menos. Esa jugada, hermosa por lo plástica y que eleva al ejecutor a la categoría de verdadero artista, es lo que une a Poy y Fornari. Aquella tapa de "El Gráfico'', "Gran triunfo argentino en La Paz'', me trae la memoria de aquél gran momento del jugador nacido en Media Agua y que aquí jugara para San Martín. ¡Qué lindo es pensar en modo fútbol!