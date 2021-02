Señor director:



Me ha causado mucha alegría y no poca curiosidad la iniciativa de colocar en los carteles de la Plaza 25 de Mayo de nuestra ciudad Capital un código de barras para ser escaneado con el teléfono celular que posibilita ver fotos antiguas de nuestra ciudad. Considero que es muy ingenioso el sistema empleado ya que uno puede ver las fotos en el mismo ámbito donde estuvieron los antiguos edificios. Esto permite imaginar como era San Juan en aquellos tiempos lo que no deja de ser un lindo aporte para la cultura de la gente.



Ojalá se sigan haciendo este tipo de representaciones en otros lugares de la ciudad o en los departamentos donde también hace falta impulsar la cultura.