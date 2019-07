Señor director:



Esta carta es para que las autoridades correspondientes ofrezcan algún tipo de explicaciones sobre el tema de las fuentes de agua ornamentales que hay en la ciudad y que no funcionan desde hace ya varios años. Soy vecina de avenida Alem a metros de Ignacio de la Roza. Me da pena que en estas vacaciones de invierno, ver que esa fuente, como el resto que hay en distintos puntos de la Capital no funcionan (otro ejemplo, Gertrudis Funes - foto -) . Es más, la que está frente a la Legislatura, siempre es aprovechada para colocar propaganda de promoción de eventos de distinta índole. Creo que estas fuentes de agua no fueron diseñadas para ese fin, sino más bien para embellecer y sumar atractivos a la ciudad. Es de esperar que las autoridades pongan en funcionamiento lo que hasta hace unos años era un placer poder observar, las fuentes ornamentales.