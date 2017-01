Señor director:



Hola, soy oriundo de Sarmiento. El pasado 12 de diciembre sufrí un infarto de miocardio trabajando en Chile. Allá me colocaron un stens y la atención fue espectacular. Lo que me molesta es que acá, en mi país, quedé sin trabajo después de 6 meses de estar de parte de enfermo con infortunios laborales.



El Ministerio de Trabajo me dio un 70% de incapacidad para manejar camiones de todo tipo. Pero la junta médica o comisión médica me otorga un 30% por mi condición cardiológica.



No consigo trabajo en ninguna empresa ya que desde el año 1994 se realizan estudios preocupacionales. Esto me limita. Mi único título era mi carnet de conducir profesional. Manejé durante más de 20 años sin tener ningún tipo de accidente o incidente. Fui profesional y siempre me especialicé en conducción segura.



Ahora quedo fuera del sistema de trabajo por que esta gente piensa que puedo vivir de otro trabajo. Ahora yo pregunto: ¿de qué tipo de trabajo me hablan, si no puedo cambiar una goma de un auto, o descargar un camión, o palear una acequia? Mi título se lo llevó el infarto de miocardio. No tengo ningún tipo de estudio, lo único que sé hacer es manejar y ahora no me renuevan mi licencia.