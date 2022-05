Señor director:

¿Cuál es la mirada del Estado respecto al ciudadano? Se ha tergiversado tanto la función del Estado en este presente, que con razón, el ciudadano se siente no protegido, sino "explotado" por el mismo Estado. El empleo público, que es una obligación, se convirtió en "privilegio". Por ello, en la pandemia , mientras el ciudadano hacía la cola en Rentas (un ejemplo) por haber poco personal, este recibía el sueldo en su casa. Y encima, no tienen ninguna consideración: cobran 2 intereses sobre los montos adeudados. Del año 2020/21 y otro, (por no poder pagar todo junto más el año 2022, cobran otro interés por el plan de pago. Dónde está el criterio proteccionista hacia el ciudadano? Solo se persigue mantener ese gran monstruo burocrático a costa del ciudadano que aporta con el esfuerzo de su trabajo. Este mensaje va dirigido muy especialmente a los funcionarios para que revean el proceder abusivo hacia la población productiva.



Beatriz Albaladejo

Licenciada en Ciencias Políticas y Sociales