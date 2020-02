Equipo de fútbol del Club Banco de Italia y Río de la Plata, año 1952.

Principios de la década de 1950, más precisamente en el año 1952. Los bancarios o la familia bancaria de San Juan tenía una intensa actividad deportiva y social. El fútbol era el principal motivo de encuentros, por lo que se realizaban importantes campeonatos interbancarios de fútbol. Se puede decir que esta actividad es tradicional porque se lleva a cabo hace más de medio siglo. El Club Banco de Italia y Río de la Plata, sucursal San Juan realizó ese año un importante labor deportiva, especialmente en lo que se refiere a su intervención en el balompié y en el "Campeonato Interbancario'' de ese deporte, que en esa oportunidad se denominó "Eva Perón'', en homenaje a Evita, que se le llamaba: "La jefa espiritual de la república''. Para esos años todo era "Evita'': "Eva Duarte'', "Eva Duarte de Perón'', "la abandera de los humildes'', "la Jefa espiritual'', etc. impuestos casi obligatoriamente al pueblo. Durante ese torneo, el equipo del Banco de Italia y Río de la Plata actuó fusionado con el del Banco de Crédito Industrial Argentino. En ambas ruedas el club logró la victoria en seis encuentros, empató una y perdió cuatro. En las distintas presentaciones en el equipo los jugadores; Rodríguez, Zapata, Sotomayor, David, Arizaga, Vera, Cattiglione, Baños, Sánchez, Gómez, Nieto, García, Inama y Olivares. El goleador del torneo fue Oscar González, del Banco Español. Para esos años se realizaron diversos actos de confraternidad bancaria. El Club del Banco Italia y Río de la Plata de San Juan recibía la visita de su similar de Mendoza, en retribución de igual excursión realizado por los sanjuaninos. En esa oportunidad se realizó el torneo por el trofeo donado por el señor Galli de la provincia vecina. San Juan se trajo ese trofeo, copa ganada con verdadera pasión y profesionalismo por los jugadores sanjuaninos. En conversación con un señor de la Bancaria de San Juan, me informó en amable coloquio, que este tipo de eventos ya no se realizan como se realizaban en esos años. No obstante, todavía se realizaban torneos interbancarios, con la participación de más entidades bancarias. Pasión y amor a la camiseta y el dejar bien alto al Banco. Los torneos de fútbol, eran toda una fiesta que los bancarios vivían año tras año.