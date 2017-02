Señor director:



Resulta alentador la proyección que está teniendo San Juan, a través de diversas actividades que han comenzado a desarrollarse con motivo de la Fiesta Nacional del Sol que se inicia hoy.



Una de las cosas que me gusta es la importancia que se le ha dado a la gastronomía autóctona, con la invitación formulada a importantes maestros cocineros a nivel nacional que se encuentran actualmente en la provincia.



En forma particular, me estoy refiriendo a los que integran el programa televisivo "Cocineros argentinos'' que están saliendo en directo desde nuestra provincia para todo el país, mostrando las cualidades de la cocina sanjuanina y las bondades de los productos que aquí cultivamos.



Otro aspecto positivo es que se invita a cocineros locales para que difundan algunas recetas propias vinculadas a nuestra cocina.