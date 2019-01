Nuevas prácticas pedagógicas

A partir de 2019 y en concordancia con la Resolución Nº 1820 del 5 de abril de 2017, la educación en la provincia de San Juan para el nivel medio se resume en varias de sus orientaciones a la pregunta ¿Puedo transformar la realidad? Así el alumno del tercer milenio tendrá la oportunidad como ciudadano, o mejor expresado el alumno actuando en calidad de ciudadano, de acceder a prácticas pedagógicas que lo pongan en contacto con los hechos tal como ocurren en la vida diaria, donde podrá desenvolverse por sí mismo aplicando criterios y decisiones propias que lo comprometan con el marco social actual. De esa manera, no sólo podrá dimensionar en la transferencia de los conocimientos cómo se vive la realidad misma sino apartarse de simulacros que no son precisamente lo que tiene que vivir. Por ello creo en nuestra juventud y en su capacidad conforme al contexto que le toca desde un "afuera" de la escuela. Si en clase todo comienza con el enunciado filosófico de cómo traer la realidad al aula, es lógico que finalice en una evaluación con el interrogante ¿Puedo transformar la realidad? Evidentemente ello requerirá del profesor un mayor esfuerzo: acompañar al alumno no ya como estudiante sino como ciudadano, apelando a su desarrollo y capacidad crítica de comprender el hecho social mismo. Para ello el presupuesto inicial será: cómo la realidad puede entrar en el aula y desde allí diagramar cuales son los momentos para considerar la transferencia educativa desde la teoría hacia la práctica, un desafío para todo profesor.

Por Mario Correa D'Amico Filósofo, pedagogo, escritor.