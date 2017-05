Señor director:



Quiero darle las gracias a una persona que fue mi maestra y amiga en Radio Nacional. Ella es Zulma de Bonatti. Gracias a eso trabaje en esa hermosa radio varios años. Luego, con el apoyo de estas continuas clases, me llaman de Radio Universidad. Allí, la directora era Rosita Mercado. Luego pasé por varios directores y varios años. Me sentí muy feliz y ellos muy conformes... ¿A qué viene esta carta? Es agradecerle a Zulma, que me dio el empujón para mi carrera y que hoy celebra su cumpleaños.



Amiga, sabes que pude con otro trabajo más. Tener dos hijos profesionales destacados que se recibieron en Córdoba, en CABA, Juan Carlos y Gastón. Feliz cumpleaños mi querida amiga y que Dios te bendiga.