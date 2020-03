Señor director:



Escribo estas líneas con el objeto de reconocer la labor de todos aquellos guerreros con guardapolvo blanco, como son los médicos, pero también a todos los que conforman su entorno como son los enfermeros, radiólogos, psicólogos, camilleros, personal de ambulancia, de limpieza, etc. Todos ellos arriesgan su vida en estos momentos por llevar una solución a mucha gente, sin importarles la condición social, edad y sexo, sin tener en cuenta fecha y hora en que se los precisa. Con gran humildad, pero de todo corazón, quiero darles a ellos las gracias por todo lo que hacen en estos momentos tan difíciles. De parte de un ex colaborador de la actividad que tuvo la suerte de compartir muchas horas junto a estos auténticos guerreros de la salud, en cumplimiento de mi labor como ex APM (Agente de Propaganda Médico) o más conocido como visitador médico.