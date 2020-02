Señor director:



No hablaré del Guía de Turismo profesional, sino que me referiré a esa publicación que todos consultamos cuando vamos a realizar un viaje a un sitio especial y/o por visitar un atractivo en particular. Nos informamos sobre cómo llegar, y de otros atractivos que puedo encontrar, conocer y experimentar en la zona que visitaré. Actualmente, por internet, puedo encontrar todo lo que me interesa de información para llegar al destino elegido y lo que éste me ofrece y puedo conocer. Pero como soy de la época de los libros y el papel y de haberlos utilizado, tanto para aprender, conocer y practicar como profesional turística sobre los sitios de mi provincia, las rutas y sus atractivos, uno siempre guarda aquello que le fue muy útil. Es por ello, que aún la consulto la Guía Turística de 1993, publicada por DIARIO DE CUYO. Sinceramente, un orgullo de haber usado y aún conservo una guía en la que encuentro todo con detalles, fotos, mapas e información amplia de todos los sitios turísticos de San Juan. Todo en un solo sitio, no tener que abrir página por página en internet y la posibilidad de tenerla siempre a mano, con señal o sin señal satelital, para poder ir organizando mi visita. En su tapa la guía tiene todo lo que uno puede interesar tener información con la frase: "En la Argentina, San Juan lo tiene todo" Gracias DIARIO DE CUYO por tan valioso material de información que nos brindó a los profesionales, al sanjuanino, y especialmente al turista que quería conocernos.





María Teresa Forradellas DNI 9.984.499