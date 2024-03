Señor director:

Hace unos días se celebró el Día de las Escuelas de Frontera. No sólo quiero sumarme al reconocimiento de docentes, personal no docente, auxiliares y directivos, como también alumnos y padres, sino además, quiero que estas líneas sirvan para ayudar y apoyar de manera solidaria a todos esos sanjuaninos que están en los puestos de cabras o bien en lugares inhóspitos, viviendo y haciendo patria con su presencia y trabajo, en los departamentos Calingasta, Iglesia, Jáchal y en todos aquellos lugares donde vivir es todo un desafío. Pensemos en ellos y trabajemos juntos para que antes de que lleguen los fríos del otoño e invierno, podamos llevarles alimentos no perecederos, ropa de abrigo, artículos de higiene personal como para limpieza de sus viviendas, además de botiquines de primeros auxilios. Tenemos que honrar y apoyar a todos nuestros hermanos que viven en zonas de fronteras.



Atilio De La Cuadra

DNI 8.692.107