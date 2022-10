Señor director:

Mi reciente viaje apenas de tres días a Chile, vía terrestre por Aduana Mendoza, me hace ratificar la admiración por el agricultor chileno. Pasar por Limache, ver esos cerros como "grabados por la mano de un artista", me subyugan, llenan de sorpresa ante sacrificada Producción. Son los surcos impecables, plantados por manos expertas, futuro frutos exportados en barcos, riqueza para Chile. No tienen tierras llanas como nosotros, pero con esfuerzo aprovechan la montaña. Allí distribuyen el agua. Y en los minúsculos valles, huertas impecables. ¿Qué pasa en mi Argentina? ¿Debería "volver un Sarmiento" y poner un "manos a la obra"? ¡Los argentinos debemos despertar de la pereza, ignorancia, y mala dirigencia que nos está hundiendo!



Beatriz Albaladejo

Licenciada en Ciencias Políticas y Sociales