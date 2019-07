Juana Azurduy



En esta fecha histórica, me parece oportuno recordar la vocación de heroísmo y amor a la Patria de mujeres que se destacaron con fervor revolucionario en la lucha por la Independencia. Cada una mostró su brillo particular en momentos decisivos de nuestra historia. Muchas mujeres anónimas fueron el principal sostén del hogar cuando sus esposos e hijos combatían contra el opresor. Martina Céspedes aparece en las crónicas de la defensa de Buenos Aires en las invasiones inglesas. En 1807, ayudada por sus hijas, logró tomar prisioneros a doce soldados ingleses después de hacerlos ingresar de uno a su fonda, donde ellos habían acudido en busca de aguardiente. Es digna de mencionar a Manuela Pedraza que en la Reconquista de Buenos Aires enfrentó a los ingleses junto a su esposo. Luego, Santiago de Liniers la declaró heroína distinguida con grado de alférez. La liberta María Remedios del Valle junto a su madre, tía y hermana, conocidas como "Las niñas de Ayohuma'', asistieron a los heridos y lucharon heroicamente en el Ejército del Norte. Macacha Güemes, salteña, hermana de Martín Miguel de Güemes, coordinaba tareas de espionaje, conseguía mensajes de información sobre los españoles, que luego hacía llegar al ejército de gauchos. Iba Macacha a caballo recorriendo las filas y arengando a las tropas que combatieron en el Norte. Juana Azurduy descendiente de familia mestiza, acompañaba a su esposo Manuel Padilla en la lucha por la emancipación. A la muerte de Padilla asumió la comandancia de las guerrillas. Mujer intrépida, fue reconocida por Manuel Belgrano por su valentía, y le otorgó a Juana el nombramiento de Teniente Coronel. La voz inconfundible de Mercedes Sosa , popularizó los versos de Félix Luna: "Juana Azurduy/ flor del Alto Perú,/ no hay otro capitán/ más valiente que tú.// Oigo tu voz/ más allá de Jujuy/ y tu galope audaz,/ Doña Juana Azurduy.// Truena el cañón,/ préstame tu fusil,/ que la revolución/ viene oliendo a jazmín.// Tierra en armas que se hace mujer,/ amazona de la libertad,/ quiero formar en tu escuadrón/ y al clarín de tu voz acatar''.//



Quisiera finalizar con mis siguientes versos: "Heroínas de la Independencia''



Fueron mujeres valerosas/ con virtudes relevantes.// Son ejemplo inigualable/ y en el tiempo perdurable.// En el fragor de batalla,/ con alforjas de coraje,/ desinterés, patriotismo,/ y fortalezas de guerreros,/ con sus manos sanadoras/ en gesta emancipadora.// Fueron protagonistas brillantes/ con decisión y ternura,/ con vocación de heroísmo,/ con fervor revolucionario,/ con entrega generosa,/ en idealista proeza/ Ahora la Patria les rinde homenaje,/ ¡heroínas de la Independencia!





Por Fanny Escolar de Siere

Profesora en Letras