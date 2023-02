Señor director:

En increíble la cantidad de personas que pasean con sus perros por el Parque de Mayo. Eso me parece bien en tanto y en cuanto las mascotas sean controlados con correa y bozal por parte de sus dueños. Además, porque estos animales necesitan ejercicio, más aún si viven en departamentos. El problema es que no vi nunca a sus propietarios llevar una bolsa para levantar la suciedad cuando defecan. Esto es muy molesto, porque contaminan el pasto donde suele haber niños jugando e incluso los sanjuaninos que van a descansar y tomar unos mates se encuentran con la desagradable sorpresa de que por todos lados hay suciedad dejada por los perros. Es de esperar que se tomen medidas con una legislación al respecto para esta problemática, no sólo en el Parque, sino en todos los espacios públicos de la provincia.



Olga Maisterra

DNI 7.601.267