Llega el tiempo de monda o limpieza de canales y las sorpresas indignan. Muchas veces cuando el Departamento de Hidráulica corta el agua para este fin, pueden observarse objetos como lavarropas, metales, sillas o cualquier otro elemento que a ciertas personas no les sirve y no encuentran una mejor "solución que arrojar esas chatarras a cauces de agua para riego. Creo que todos los sanjuaninos sabemos lo importante que es este recurso vital como lo es el agua. Hay comprovincianos que, aguas abajo utilizan esta agua para lavar, higienizarse y hasta para beber. Es por eso que todos tenemos el deber de cuidar este precioso líquido. Se sabe que siempre hay vándalos y personas que no tienen el más mínimo de conciencia sobre el uso del agua. De todos modos, en la tierra del Maestro de América, Domingo Faustino Sarmiento, se hace necesario insistir para educar al soberano. Esto con el objetivo de que entre todos cuidemos los cauces de agua. No arrojar residuos de ninguna clase y usarla con prudencia. De esa manera podremos regar con agua pura y natural todos nuestros campos, con el fin de producir mejores frutas y verduras. Se hace necesario que las distintas instituciones vinculadas a la producción, ya sean privadas como estatales, que usan este recurso hídrico, fomenten una campaña sobre el cuidado del agua de regadío y hagan obras para entubar canales y evitar accidentes como también proteger el cauce.

El estado en que quedan los canales cuando personas inescrupulosas arrojan residuos.





Por Edgardo Azconzabal - DNI 10.189.671