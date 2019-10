Señor director:



Con motivo del Día de la Madre, quiero compartir con los lectores un fragmento de esta poesía titulada "Hijo Mío''. "Hoy sentí tu impotencia al verte triste, lloroso, e indefenso.// El mundo que para ti se abre, comienza a ofrecerte su dura resistencia.// ¡No temas, pequeño mío! ¿Pequeño?...quizás me olvido que ya dejaste de ser niño.// Transitas ahora la necesaria adolescencia, con los cambios naturales que en ti se presentan.// Ya ríes, ya lloras tan pronto juegas y luego te enojas, gritas, peleas y luego tranquilo te quedas.// Te cuesta estudiar, no logras las lecciones memorizar.// De Dios eres imagen y con celo he de educarte.// ¡Sonríe, hijo mío! Despeja tu mente de oscuros pensamientos, deja que el sol de la esperanza, con alegría y fuerza, invada tu vida.// Camina seguro, que a tu sombra, con amor, te acompaña tu madre.

¡Gracias Señor Dios, por el precioso don de la maternidad!