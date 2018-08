Señor director:



Me gustó mucho el comentario de la señora Mabel del Rosario Martínez, publicado hace unos días en este mismo espacio de Opinión, referido al Himno Nacional que es entonado en el inicio de competencias deportivas de carácter internacional. Creo que haber optado por colocar una parte con letra, le da más fuerza a ese momento tan especial. Como dice Martínez, vi en las chicas jugadoras, como en el público en general, un gran patriotismo motivado por el canto de algunas estrofas del Himno. El oh, oh, oh... que se ha estado utilizando hasta ahora, no expresa nada y no nos identifica como una Nación culta que tiene uno de los Himnos más bellos del planeta.



La letra del Himno, es sublime y es por ello que cada vez que lo cantamos se nos pone la piel de gallina.



Ojalá las autoridades dispongan un cambio en este sentido y reglamenten cuáles serán las estrofas que se cantarán de ahora en adelante, otorgando la posibilidad a quienes tienen el privilegio de cantar nuestra canción patria en otros países, o en el nuestro al recibir a delegaciones extranjeras, de emocionarse al evocar una letra tan fuerte en su contenido.