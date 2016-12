Señor director:



Con sumo placer deseo compartir con los lectores de DIARIO DE CUYO, estas historias de mis pagos en la Cuarta Región de Chile. Resulta que había un hierbatero curioso, amante de la naturaleza, que deja una receta para prolongar la existencia en este mundo circunstancial. Allí, donde pasan y pasan losaños y la fuente de la juventud no es otra cosa que una utopía.



Li Chi Huen (1867 - 1933) cobra actualidad en este fin de año 2016. Al aparecer, sorpresivamente en las pantallas de ordenadores hogareños y otros en esta parte del Sur del mundo.

¿Hay alguna Fuente de la Juventud?.



Al principio, tarde del miércoles 28, podría tratarse de una broma de inocentes. Pero, luego, el flujo de información aproxima más a la credibilidad. Ya a comienzos del año el tema de la longevidad - "Nona'' Diario El Día, de La Serena, Chile, había sido abordado por el temerario colaborador del medio serenense y DIARIO DE CUYO, en la provincia de San Juan, Argentina.



Y, no es para menos, el hombre vivió acorde con la naturaleza de su China alerta y generosa. Cuentan en el periodismo vigente que atrás quedaron 23 esposas y 180 hijos.



Maestro en Artes Marciales y diestro en la medicina natural china, sus consejos sintetizadas por la revista TIME, el 15 de mayo de 1933, eran mantener tranquilo al corazón, sentarse como una tortuga, caminar rápido como una paloma y dormir como el perro. Además, consumir el arroz en comida y vino.



En la lonja ribereña no hay almácigos de la hierba Centella Africana, para equilibrar cuerpo y alma tal como lo hacía el protagonista de esta nota.



Sin embargo, el par de diaguitas actuales, al filo de los cien años (Luis Rojas (95) único sobreviviente de la anécdota "El Diablo en Diaguitas'' y Luciano Rojas (93), dueño del palto gigante en Vicuña, con 120 años en el huerto); no dejan de mirar a la montaña Mamalluca del valle elquino.