Señor director:



Entre las cantantes más destacadas de nuestro país hay una mujer que ha marcado una época. Se trata de Mercedes "La Negra" Sosa, a quien quiero homenajear con estos versos, con motivo de haberse recordado recientemente un nuevo aniversario de su natalicio:



En un glorioso 9 de julio/ pero de mil novecientos treinta y cinco/ nacía Mercedes Sosa/ quien en este 2020 cumpliría 85.// Eran las 5:15 de la mañana/ en el mes de octubre en su 4º día/ se apagaba la voz indoamericana/ la Negra Sosa moría.// Se llamaba también Haydee/ y tenía 74 (setenta y cuatro)/ pasó la vida cantando/ a los pueblos, las pampas y los llanos.// Te has ido Negra Mercedes/ y tu voz que no se apaga/ nos cantaste 60 años/ ya tu canción tiene alas.// Cantaste todos los géneros/ y así el mundo se asombró/ reuniste a todos tus ídolos/ en folklores, tango y rock// Cuánta razón tenías/ al cantar de esta manera/ ¡De qué sirve la vida sin el canto!/ ¡De qué sirve la masa sin cantera!// Y a varios años de tu muerte/ en el cielo sola no estarás/ con el Negro Luna y el Gitano/ mirá que trío formarás.// Por tu estampa y personalidad,/ por esas cosas te admiré/ y después de que te has ido/ con alegría te recordaré.