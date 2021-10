Señor director:

Es mi deseo compartir con los lectores esta poesía Titulada "Seres de luz'', a modo de homenaje para todas las madres de San Juan, Argentina y el mundo entero.



Pájaros de luna/ en mi huerto secreto/ conducen mis raíces hasta tu loza fría,/ ha rescatar ternuras/ ojos de jacintos/ distender cuerdas/ de crueles silencios.// Todo tiempo de lluvia/ me acurrucas en tu pecho/ rozándolos las pieles/ entre guiños de almendros/ allí gira tu ser/ donde fluye la vida/ con sabores a miel/ y acertijos de soles.// No... no es estatua tu cuerpo ni huesos ni cenizas/ la magna trayectoria/ en lenguaje de aciertos,/ que atesoran vivencias, modales, alegrías/ de instantes naturales/ conformando mis días.// Alucino tus formas/ con perfumes a lirios/ dejarte mil susurros/ abrochados a tu oído,/ bandadas de palomas/ dibujando en el viento/ con verticales luces/ tu mano con la mía.// En nebulosa azul/ me vuelves a parir.



Marta Reneé Cámpora

DNI 4.925.182