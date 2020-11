Una placa recuerda el gran poeta y comunicador social de San Juan Guido

Iribarren.

En estas breves líneas deseo contar como se generó un homenaje a una persona muy querida por todos los sanjuaninos. Se trata del Poeta de las Diagonales, Guido Iribarren, quien además era un gran comunicador social de la provincia.

Yo salía de un cyber ubicado en calle Rivadavia y crucé hacia la vereda de la Catedral. En ese momento me encuentro con mi amiga Alida a la que hacía mucho tiempo que no veía y a la que le había pedido que escribiera o me enviara un video con su recuerdo escolar sobre el General Manuel Belgrano.

Charlamos un ratito y me dijo: "Me está esperando un amigo en el café, vamos que yo invito". Acepté y al llegar al café estaba Paolo; mi amiga nos presentó y comenzamos a conversar de distintos temas; y en un momento dado le dice Alida, "contale a mi amiga de tu faceta de poeta" y le dije "¿ah, sos escritor y poeta?". "Tengo una amiga en Caucete que es escritora y se llama Miriam Fonseca. Otro caucetero de pura cepa era Guido Iribarren". Ah, no sabía, le dije. Luego le expresé... "te voy a contactar con ella para ver si se le puede hacer algún homenaje en su tierra natal a Guido", a lo que me respondió "en Capital le colocamos una placa en la plaza Aberastain en conjunto con la Municipalidad y Cielo Raso, grupo que integraba Guido y es el único homenaje que se le hizo". Yo le respondí: "No puede ser, con lo que Guido aportó a la cultura, se merece mucho más". Paolo me dijo que sería muy lindo.

Bueno, en ese momento, me comuniqué con Miriam y nos pusimos manos a la obra. Mirian se contactó con Delfor, hijo de Guido, y luego concretamos una reunión donde nos entregó la documentación que necesitábamos para fundamentar las gestiones pertinentes. Miriam lo fue coordinando con el área de Cultura de la Municipalidad de Caucete hasta que la idea llega a la Intendenta Romina Rosas quien toma un gran interés por el tema. Esto nos permite brindarle nuestra gratitud por hacer posible la concreción de la placa en homenaje a Guido Iribarren en la Diagonal de Caucete cuyo denominación artística definía a Guido Iribarren como "El poeta de las diagonales".

La verdad que todo fue muy mágico o será que el alma de Guido andaba por ahí, porque cuando surgió esta idea se cumplía el primer aniversario de su fallecimiento, pero a todo esto no nos habíamos dado cuenta.



Por Nicolasa R. Narváez

Presidenta ACBSJ

Profesor: Paolo Muñoz

Integrante del grupo literario Cielo Raso