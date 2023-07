Señor director:

Entre las personas brillantes de la Argentina y de intachable moral está la figura del doctor René Favaloro, un cardiocirujano que descubrió el by pass cardíaco y que desde entonces se salvan millones de vidas en el mundo. Al ver el billete de 2.000 pesos, me pregunto con todo respeto, por qué no está por ejemplo este médico y no estas dos personas que, a mis 96 años, no creo que se hayan destacado tanto como Favaloro. Ojalá las autoridades nacionales tengan en cuenta en algún momento a René Favaloro para inmortalizarlo en un billete que tenga valor ante las monedas del mundo.



Leo Leiva

DNI 4.037.013