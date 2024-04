Recientemente hemos despedido a una querida colega y amiga que falleció a los 92 años en la Residencia de Adultos Mayores Eva Perón. Ida Elvira Santillán fue una mujer sensible y especial para todos cuantos la conocieron y ha dejado su impronta en el alma de muchos amigos que cosechó a través de años de dedicarse a los niños por su noble trabajo de enfermera. DIARIO DE CUYO en varias oportunidades ha destacado sus logros como autora y muy significativamente como residente del Hogar público local, dado que su presencia fue por los 15 años en que allí vivió, un ejemplo de ternura, sabiduría y amor que se vio reflejado en cada línea de los 10 libros que editó en su trayectoria literaria.



Agradezco a todos aquellos que cumpliendo sus funciones hicieron su vida más llevadera en su situación de soledad y desamparo, porque le tendieron una mano amiga para, como ella siempre decía "ayudarla a vivir". Entre sus afectos más preciados, Ricardo Castro, de la imprenta que hizo realidad sus ediciones, Oscar Camacho ex empleado de Banco San Juan y entrenador de Tai Chi Chuan, que dio clases en el Hogar, ex funcionarios de dicha institución, Anita, Iván, Patricia, Gaby y Lic. Verónica Romero, Dra Eliana Rey y Dres. Cerdera y Dávila, al ex ministro Daniel Molina de Desarrollo Humano y actual Juan C. Platero quien facilitó los medios para el sepelio de tan ilustre dama cuyo nombre lleva con orgullo el Hogar en su Biblioteca. Cabe destacar que en un último y generoso acto solidario la señora Santillán ha dejado el seguro correspondiente a sus años de trabajadora destinado a la Casa SAHNI, porque siempre estuvo ayudando a la niñez y en el acto de homenaje realizado por SADE se efectivizó la entrega de la documentación para su cobro, lo cual esperamos que redunde en alguna bonita y necesaria adquisición para la casa que asiste a niños de departamentos alejados que vienen a tratar su salud en la ciudad de San Juan.



Por Ada Gámez

Escritora