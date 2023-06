Nací en la provincia de Santa Fe. Fui a pasear por San Juan hace unos días y me encantaron los lugares que visité, ya sea Iglesia, Jáchal, como la capital y lugares cercanos. Me encantó la ciudad, que es realmente para disfrutar. Charlando con familiares sanjuaninos, coincidimos en que al centro le hacen falta más peatonales con lindas arboledas, para disfrutar de caminatas y ver muchos más comercios. También sería agradable a la vista más árboles con flores, lo que brindaría un oasis en pleno desierto. San Juan es bellísimo y su gente muy cálida y respetuosa. Sin dudas que para mis próximas vacaciones volveré a esta provincia tan bella, donde me trataron de maravillas y cuyo potencial para crecer es infinito.



Lorena Bettega

Santa Fe