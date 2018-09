Señor director



Hace unos días nos hemos enterado que el sindicalista Hugo Moyano le aconseja al gobierno que

no gaste plata en medidas persecutorias pues no van a doblegarlo, actitud muy valorada para tratar

de mejorar el gasto inoperante. Moyano dijo que la AFIP, el Mossad y la CIA lo siguen a todos lados con drones dirigidos por parte del Estado. Quisiera decirle a esta persona que no se crea tan importante: ni el Mossad ni la CIA gastan un centavo en seguirlo, ni pierden su tiempo con impresentables. Si la AFIP lo hace, seguramente se lo merece. Sus últimas declaraciones públicas por TV referentes a que si aprieta a empresarios para que cumplan con el sindicato se llama extorsión, él sí es un extorsionador. Le aconsejo que busque un buen geriátrico/psiquiátrico, se interne y le avise a los juzgados donde tiene causas pendientes su nueva dirección así no usan más drones.



Cleóbulo de Lindos, poeta griego, dijo: "Nada hay en el mundo tan común como la ignorancia y los charlatanes''.