Ischigualasto es uno de los íconos turísticos de San Juan, que recibe visitantes de diversos países del mundo.

En momentos en que se dice que el turismo interno va a crecer considerablemente a consecuencia de la propia situación económica del país, me llamó mucho la atención un informe que habla del cuidado que tienen los españoles con esta actividad. Pasado el verano de ellos, están analizando el comportamiento que ha tenido el turismo, con la preocupación de que hubo una merma importante. Ellos están muy preocupados porque desde 2010 que no tenían una reducción del orden del 4,9 por ciento en el mes de julio. En el análisis de este comportamiento dicen que si bien la recuperación de mercados como el tunecino, el egipcio o el turco los han perjudicado este año, esto mismo ha hecho que a la península llegara un turismo con mayor poder adquisitivo. Ante esta situación, aseguran que no pueden bajar la guardia, porque consideran al turismo como un sector crucial para su economía, al aportar casi el 15% al PBI. Eso es lo que tenemos que entender los argentinos y en particular los sanjuaninos. El turismo es fuente de ingresos y hay que cuidarlo, aprovechando momentos como el que se va a plantear en la Argentina. Debemos unirnos con una política común, donde sean beneficiados todos los sectores, que las ganancias lleguen a toda la sociedad y que se pueda ver un crecimiento integral en todo sentido.



Por Eduardo Alfredo González DNI 13.011.876