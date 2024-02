Señor director:

En San Juan llueve poco y es por eso que caemos en la negligencia de dejar de lado cosas que no creemos necesario hacer, porque no hace falta. Sin embargo, la limpieza de las acequias, por parte de los vecinos

como de los municipios es algo que debe tomarse muy seriamente, debido a que las lluvias repentinas pueden provocar estragos, como la acontecida hace algunos días en el Gran San Juan. Mucho se habla de la prevención ciudadana contra eventos de la naturaleza. Debemos ser más serios y precavidos para no tener que soportar tragedias o bien la pérdida de efectos personales por causa de una lluvia.