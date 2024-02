Señor director:

En cuatro ocasiones que he intentado pagar mis impuestos de Rentas me he encontrado con la desagradable sorpresa de que en el servicio habilitado para cobrar las respectivas boletas el sistema informático se había "caído". El empleado, con muy buena predisposición, me dijo en cada ocasión que disculpara pero que era un problema ajeno a sus responsabilidades y que había estado ocurriendo muy a menudo. También me explicaron que el inconveniente se debe a que ha habido un cambio de sistema y todavía no está ajustado correctamente.

Sea como sea, la molestia de ir y no poder pagar algo y tener que volver varias veces se torna insoportable. Creo que la entidad bancaria que ofrece el servicio tendría que ajustar de una buena vez el sistema y no seguir haciendo ir a la gente infructuosamente. O comunicar debidamente que por el tiempo que lleve el ajuste no se cobrará en esas ventanillas.