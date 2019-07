El 28 de julio de 1821, Perú alcanzaba su independencia de la monarquía española, gestando así la historia soberana de la Independencia de Perú. Hace 198 años, el General José de San Martín proclamaba la independencia del país. Nacía así un nuevo Perú gobernado por autoridades elegidas democráticamente por su pueblo. La historia dice que si bien las manifestaciones y revueltas se sucedieron durante más de una década, recién en el año 1820 con la llegada de José de San Martín y su Expedición Libertadora se comenzó a pensar en la independencia como una posibilidad. El 15 de julio de 1821 sesionó el cabildo de la ciudad y se redactó el Acta de la Independencia del Perú, luego de que las tropas del virreinato abandonaran el territorio. Días más tarde, el sábado 28 de julio de 1821, José de San Martín proclamó la independencia del país ante las miles de personas reunidas en la Plaza Mayor. Sin embargo, recién en 1824 los realistas cedieron al nuevo sistema imperante. Por ello, en esta carta hablaré sobre este país, al que me considero pertenecer a él, por mi unión con un peruano que vino a estudiar, se recibió, se quedó y hace más de 50 años conformamos una familia. Viajamos al Perú en varias oportunidades. Lima, la capital colonial con sus balcones de madera. Su impresionante Catedral, el convento de Santa Rosa de Lima y luego la Lima moderna, Miraflores, muy linda. Aconsejo visitarla. Cuzco es transportarse a más de cuatro siglos por los que fue habitada por los Incas y luego fundada por Francisco Pizarro. Sus calles y construcciones incas de piedras, en una de sus paredes hay una piedra tallada con doce ángulos, imposible de imaginar y no sentir emoción si uno no está allí. En Machu Pichu se observa el reloj de sol, terrazas de cultivo, escaleras hechas de piedra tallada o el sitio donde ellos manejan el agua para regar las terrazas. En Puno junto al lago Titicaca, el más alto de Sudamérica conocimos las piraguas tejidas en totora y la isla flotante de totora, donde las casas eran del mismo material, menos la escuela que había sido donada por la UNESCO y era de madera, donde no perdí mi oportunidad de presentarme como maestra argentina y les hablé sobre mi país y provincia. Repetimos el viaje unas cuantas veces más. !Que viva el Perú! en su aniversario de Independencia y gracias por lo que éste país me otorgó para acompañarme en mi vida.