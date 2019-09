Señor director:



Viví y trabajé en Inglaterra por 17 años. Me encantó conocer culturas tan diferentes, sin embargo el Commonwealth, las ex colonias inglesas de la India, Pakistán y el Caribe británico son muy racistas y muy malos con los sudamericanos que vivimos en el Reino Unido. Nos hacen bullying en el trabajo y en todas partes. Me desilusionó la India, son súper racistas.





Antonello Gentil DNI 17.455.354

Mendoza