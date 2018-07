Señor director:



Los canales locales de televisión tienen, para mi gusto, una variada oferta de programas. A esto, que es muy positivo, debemos agregarle que en la pantalla podemos observar la hora y la temperatura ambiente, lo que es muy positivo al momento de tener que salir por la mañana temprano, o por las noches.



Pero hay algo que últimamente me preocupa en gran medida. Se trata de la diferencia que hay entre un canal y otro de los valores que se están registrando. Por ejemplo, mientras un canal me indica que hace 0º, otro me indica que en ese mismo momento hacen 3º. Lo mismo sucede con la nubosidad o la velocidad del viento, aunque esto último no aparece en forma permanente en la pantalla como sucede con la temperatura.



Quiero pensar que todo se trata de una falla técnica en los instrumentos sensores y no que hay una diferencia del lugar donde se está tomando la temperatura. De lo contrario tendré que pensar que mi viejo aparato de tv "no es confiable", algo que dudo porque los números todavía se ven con claridad.



Lo más preocupante de todo es que esta incertidumbre me puede llevar, en una cuota de confianza, a salir muy desabrigado y contraer un resfrío o una gripe.