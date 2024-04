Señor director:

La presente obedece a lo acontecido días atrás. Circulando en el auto registrado a nombre de mi esposa, por avenida Libertador frente al Museo de Bellas Artes Franklin Rawson, fui interceptado por una patrulla de la Policía de San Juan. Respetuosamente se me solicitó la documentación del vehículo y mi licencia de conducir. Accedí a ello y me objetaron que carecía de la RTO. Le señalé al agente que en función del DNU 70 del 20-12-23 "vigente", tal requisito carece de exigibilidad. Luego de una ligera pero incómoda discusión me permitieron continuar circulando. Por tal motivo acudo a este medio, a solicitar por la vía que corresponda el señor Asesor Letrado de Gobierno de la Provincia, Dr. Alejandro Ferrari, a quien mucho estimo, disponga lo conducente para que el personal policial esté debidamente instruido y así se eviten situaciones como la narrada precedentemente.