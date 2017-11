Señor director:



Tengo el agrado de informarle que recientemente una nueva versión de la revista "Dos Puntas'' ha salido a la luz. Se trata de la edición Nº15. En su contenido encontramos aportes interesantes para el mundo de la ciencia. Este hecho, por demás auspicioso, abonan con creces los esfuerzos emprendidos por los gobiernos regionales, tanto de Coquimbo como de San Juan, por una cada vez mayor integración, dejando de lado rivalidades o revanchismos como los que se establecen con el fútbol y otras actividades de ambos países. En este caso, nuestra revista, en un sentido integrador, cumple, no sólo con el objetivo principal de divulgar, difundir producción académica referida a modos de vida, comportamientos sociales y culturales, propuestas y a avances en políticas de desarrollo regional - de manera especial que concurran con el proyecto del corredor bioceánico.



En ese sentido, teniendo en cuenta que el conocimiento no debe ser acotado, también son admitidos aportes referidos a otras problemáticas de interés científico, incorporando contribuciones multidisciplinares de Ciencias Sociales y Humanísticas.



Van nueve años del lanzamiento de la revista que se llevó a cabo en la Casa Natal de Sarmiento y ya se han cosechado 15 ediciones de ese sueño editorial llamado "Dos Puntas'', convertida en uno de los espacios editoriales científicos más importantes del interior de nuestro país. Para ello basta con mencionar que en sus dos últimos números han participado docentes de las siguientes Universidades De Sevilla y de Málaga (España); Do Mato Grosso Do Sul Campos Do Pantanal (Brasil); de Guadalajara (México) ; de Macao (China); De La Evora (Portugal); De Los Andes, Mérida (Venezuela) y en el orden nacional están las Universidades Nacionales de Córdoba, Tucumán, La Matanza, San Juan y Católica de Cuyo. Lo que habla a las claras la amplitud de colaboraciones.



Esta XV edición será presentada en el marco del Congreso ENEFA 2017 a desarrollarse entre el 8 al 10 de noviembre próximo, en la ciudad de La Serena organizado por la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad de La Serena. Como corolario, he decidido agregar que por estos días la colección de la revista, gracias a la gestión realizada por la Cámara de Diputados de la Provincia de San Juan y Casa de San Juan en Buenos Aires, va a ser alojada en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional de la República Argentina "Dr. Mariano Moreno'' hecho trascendental que orgullosamente comparto.