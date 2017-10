Señor director:



Cuando leo o escucho las formaciones de los equipos sanjuaninos, en especial de San Martín y Sportivo Desamparados, la verdad que me da cierta tristeza. Es que entre los 11 jugadores que ingresan a la cancha no veo más de un sanjuanino o ninguno. La nostalgia me invade. Recuerdo aquellas temibles formaciones de distintas épocas del verdinegro, cuando jugaban Mario Soto, el "flaco'' Ríos, el "lechuga'' Agüero', Corzo, el "Yiyo'' Leal y tantos otros. Como también recuerdo a los "Víboras'' con Palacios como dueño del arco, Signorelli, "Pepillo'' Rodríguez, el "sordo'' Vega, el "turco'' Massud, Víctor Sosa, Rivarola, los hermanos Santiago y Lucas Ceballos, entre muchos cracks que pasearon su fútbol por el país, transpirando la camiseta por la gloria de San Juan. Es por eso que les pido con humildad a los dirigentes verdinegros como puyutanos y de todos los clubes sanjuaninos, que trabajen en sus divisiones inferiores. Que promocionen a estos valores. Que les den la chance de crecer en este deporte. Creo que así, volveremos a ver en ellos a los próceres que forjaron al fúbol sanjuanino.