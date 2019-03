Señor director:



La imagen es clara. Cuando no hay respeto por la vida suceden situaciones como esta. La imprudencia de dos ciclistas que van "chupados", como se dice en la jerga ciclística, a un camión cargado con ladrillones. Esto ocurrió hace unos días en inmediaciones del puente de Caucete por Ruta Nacional Nº 20. Bien saben los ciclistas que esta clase de acciones no se deben hacer. Sin embargo, se hacen desde hace décadas. Es cierto también que en muchas oportunidades, las autoridades correspondientes hicieron llamados de atención para que esto no se haga una costumbre. Pero, también es cierto que aquellos ciclistas amateur que coquetean con la muerte, no sólo pueden perder lo más preciado que nos da Dios como es la vida; sino que también le pueden traer problemas a los conductores, que en muchos casos, como en el de la foto, está trabajando en procura de llevar bienestar a su hogar. Es de esperar que las autoridades tomen cartas en este tipo de tema para que estos ciclistas que no respetan las normas de tránsito, sean sancionados con las leyes hechas para tal fin.