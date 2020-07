Señor director:



Soy docente jubilada de la querida tierra sanjuanina, aunque vivo hace poco más de veintisiete años en la ciudad más austral del territorio nacional, Ushuaia. Aquí vinimos de diferentes puntos del país muchos argentinos para ayudar en la preservación de nuestra soberanía, que implica trabajo, Patria, Nación y fuertes sentimientos de amor al pueblo. Pero creo que no avanzaremos en generar conciencia de soberanía si las instituciones de la República no funcionan, principalmente la Justicia. Digo esto porque el pasado jueves 9 de julio del corriente año en el barrio Los Tamarindos, mis padres, que son octogenarios y de condición humilde, tuvieron que salir del domicilio por asuntos de familia. El momento fue aprovechado por delincuentes para ingresar al domicilio. Colocaron en ropa de cama los utensilios y electrodomésticos para llevárselos por el techo de la vivienda. Los vecinos llamaron al 911. Entonces, móviles policiales lograron aprehender a dos ladrones conocidos, un taxista y un cuarto que logró huir. Mi padre al llegar a su domicilio y al ver lo acontecido debió ser asistido por un médico y hasta la fecha no logra recuperarse. Este hecho deja en claro la ineficiencia del Ayudante Fiscal, que intervino y ordenó a los policías de la Comisaría 26º - Chimbas, que los detenidos se les hiciera un expediente contravencional, puesto que no se podría probar el robo, ya que no fueron encontrados en el domicilio cuando rompían y robaban. Es decir, el caso de flagrancia se cerró mediante un trámite de faltas, como si fuera una cuestión menor, inventando seguramente una figura contravencional que no existió. En definitiva, la Policía actuó, lo cual agradecemos mucho. Pero no se hizo Justicia, no obstante que el fiscal tenía a su favor testimonios de vecinos, del propio denunciante, policías que persiguieron a los ladrones y las cosas envueltas para llevárselas por los techos. Si todo eso no era suficiente para someterlos a juicio, entonces llego a la conclusión que en San Juan hay impunidad, que la Justicia no funciona y que todos los gastos del presupuesto provincial que se hagan en ese sentido, tal como lo refiere la nota del día domingo pasado, en su importante diario, que aquí se lee mucho y en cuya página 4, se difunde la próxima puesta en funcionamiento de nuevos organismos judiciales por la implementación del sistema acusatorio, que reitero será un gasto inútil, sino se comienza en respetar la Constitución provincial en el proceso de selección de jueces y funcionarios y se capacita debidamente al personal de Fiscales. Agradezco todo el esfuerzo que se hace desde ese prestigioso Diario en difundir todo lo que relacionado a la seguridad de los sanjuaninos para que se apliquen políticas públicas de prevención y de eficiencia de los organismos judiciales.





Liliana Mabel Páez

DNI 17314002

Ushuaia - Tierra del Fuego